رئيس الوزراء يتابع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصا فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.





وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى. واستعرض الاجتماع الإجراءات التى يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية، فى ظل التأثيرات التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذى تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعى ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات. وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاستيراد من الخارج، من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلا عن التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى، للقياس والتحكم فى منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

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