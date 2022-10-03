التعليم العالى: التحاق الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة حتى 15 أكتوبر الجارى

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، وأكدوا استمرار التعاون لتحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

ووجه المجلس الشُكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، على جهوده المُثمرة فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة توليه المنصب، وقدموا التهنئة له لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأهدى المجلس سيادته درع مجلس الجامعات الخاصة، كما أهدت الجامعة البريطانية درع الجامعة له.

كما وجه المجلس الشُكر لأسرة الجامعة البريطانية، برئاسة د. محمد لطفى رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن وزير التعليم العالى أكد أن منظومة التعليم العالى من علماء وأساتذة (الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد)، ستدعى لحضور المؤتمر الذى ستنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات العشر المقبلة (2022-2032)، وإثراءها والتوافق على بنودها وعناصرها المُختلفة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر.



وأكد الوزير التزام كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالتواجد فى الحرم الجامعى من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وأشاد الوزير باستعداد كل الجامعات للعام الدراسى الجديد 2023-2022، وجاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والورش، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأكد الوزير الخطط التنفيذية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال فى تنمية مهارات الطلاب فى كل المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التى تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التى تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، موجهًا بالاهتمام بعقد الندوات الثقافية والتوعوية وورش العمل؛ لتنمية الوعى القومى لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، مؤكدًا على أهمية احتفال الجامعات بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المُختلفة؛ لتنمية الوعى لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية انتصارات أكتوبر، والتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة لرفعة هذا الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس استعرض التقرير المُقدم من د. حلمى الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعى 2022"2023، والذى أوضح أن 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%، ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسى الأول للجامعات الخاصة فى 14 أكتوبر الجارى، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها فى الفصل الدراسى الثانى، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.

كما أوضح التقرير أن إجمالى عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضى، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة، حتى يوم الجمعة الموافق 14"10"2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.



وأحيط المجلس علمًا بجدول الاختبار الثالث للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والذى عُقد يومى 20 و21 سبتمبر الماضى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب، فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة فى مصر.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه د. محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية، استعرض فيه جهود الجامعة البريطانية فى تحسين جودة التعليم وتعزيز البحث العلمى، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع مبادرة حياة كريمة ، فضلًا عن مُشاركة الجامعة فى الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ COP - 27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وإطلاق نموذج دولى لمُحاكاة قمة المُناخ لتدريب وتأهيل الطلاب للمُشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ، بالإضافة إلى إطلاق ماراثون من أجل المناخ، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بأداء دورها لخدمة المجتمع.

شهد المجلس حضور أعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التعليم العالى وهم، أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، ود. محمد الشرقاوى مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار.