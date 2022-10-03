انت الان تتابع خبر حقيقة منع دخول الطلاب للحرم بسبب عدم سداد المصروفات.. الجامعات طمأنت كل الطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف جميع رؤساء الجامعات الحكومية بالكشف عن حقيقة منع دخول الطلاب للحرم بسبب عدم سداد المصروفات، وهي من الأشياء التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، ويريد معرفتها كل الطلاب وأولياء الأمور.

ونفي كل رؤساء الجامعات الحكومية كل ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول منع دخول الطلاب للحرم الجامعي، والسبب هو عدم سداد المصروفات الدراسية، والتأكيد على أن كل ما انتشر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن منع دخول الطلاب إلي الحرم الجامعي بسبب التعثر في سداد المصروفات هي شائعات، والتأكيد على أن الأعلى للجامعات شدد على أهمية تذليل كل العقبات التي تقف أمام الجميع، وتوفير كل الإمكانات لمساعدتهم، وتم لفت الانتباه إلى أن جميع مكاتب الشباب تستمر في عملها لتستقبل كل الطلبات من الطلاب بخصوص التعثر في سداد المصروفات، وبشرط تقديم الأوراق التي يوجد فيها حالة الطالب الاجتماعية.