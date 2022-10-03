انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث تصادم بـ”الشرقية”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الأثنين، بين سيارتين ميكروباص بعد كارتة بلبيس اتجاه العاشر، بالطريق الاوسطى نطاق محافظة الشرقية،نتيجة التخطي الخاطئ والسرعةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى مستشفى بلبيس،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.