أسعار سكن لكل المصريين 3.. اعرفوا كمان طريقة الاستعلام عن الوحدة والحصول عليها

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من المواطنين حالياً عن أسعار سكن لكل المصريين 3 وطريقة التقديم للحصول عليها، وهي التي طرحتها وزارة الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان، وأيضاً تقديم كراسة الشروط من خلال البريد المصري في كل المحافظات التي تم الطرح فيها.
أسعار سكن لكل المصريين 3 بجميع الأنحاء
تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه
الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.
الحد الأقصى لمنخفضي الدخل 8000 جنيه شهرياً للأسر.
الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.
الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 18000 جنيه شهرياً للأسرة.
وتم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.
طريقة الاستعلام عن الوحدة والحصول عليها
ومن الممكن أن يتم الاستعلام شقق سكن المصريين 3 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللحصول على سكن لكل المصريين 3 التابع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.