الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضع صباح اليوم الاثنين، أكاليل الزهور على قبر النصب التذكارى للجندي المجهول بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءً لشهداء مصر الأبرار، في إطار احتفالات مصـر، والقـوات المسلحة، بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيـدة.

ثم وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة، ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بكوبرى القبة، لوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.