رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول موقف توافر المنتجات البترولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية، في ظل التأثيرات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات.

وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاستيراد من الخارج، من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.