الرئيس السيسى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع صباح اليوم أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنه في إطار إحتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيـدة قام صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

ثم قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته ، كما صافح الرئيس عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.