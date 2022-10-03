وزيرة الهجرة تلتقي أحد أبرز رموز الجالية المصرية بالسعودية لبحث أفكار مشروعاته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 11:28 صباحاً - السفيرة سها جندي تشيد بجهود د. حسن الجراحي تجاه الجالية المصرية بالسعودية

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسن محمود الجراحي، رجل الأعمال المصري وأحد أبرز رموز الجالية بالسعودية، لمناقشة مقترحاته الخاصة بإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكان اللقاء بحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالسعودية، مثمنة جهوده تجاه الجالية المصرية هناك، ورغبته الدائمة لنقل خبراته في المجالات التي يعمل بها إلى مصر، بجانب سعيه للاستثمار في مصر خلال تلك الفترة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على توفير مجموعة كبيرة من المحفزات التي تتناسب مع كافة شرائح المصريين بالخارج، باختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومن بين هذه الشرائح، هم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، لجذبهم للاستثمار في مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدة أن ما تم اعلانه من تيسيرات وعروض خاصة بالتربية والتعليم والبنوك الوطنية والطيران سيتبعه الفترة المقبلة الإعلان عن عدد جديد من المحفزات الهامة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال المصري بالسعودية، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكداً رغبته في التعاون مع وزارة الهجرة في إطار الجهود المبذولة للتواصل المستدام مع الجالية المصرية بالسعودية، بجانب اتخاذه خطوات عدة للاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا أنه سيتسلم غدا أرض مشروعه الجديد بمحافظة بورسعيد، على أن يتم العمل فورا لإنشاء المصنع الخاص بـ DATA PHONE، وتسليم أول منتج بعد عام واحد فقط، وقد تم التوقيع على المخططات الخاصة بالمشروع والموافقة على إنشائه.

وأضاف الجراحي أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة للسفيرة سها جندي، بدراسة جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الجادة، ومن بينها مشروع في مجال الصناعات الطبية، والعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة والاستثمار في هذه المشروعات بالتعاون والتنسيق من الجهات المعنية في مصر.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها سترتب لاجتماع مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة وبحث دراسة الجدوى الخاصة المشاريع المقترحة من قبل د. حسن الجراحي والتي يمكن أن تكون باكورة المشروعات التي يتم طرحها للاستثمار فيها، في إطار الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، بجانب اختيار عدد من المشروعات الأخرى الجاذبة للاستثمار وفي إطار كافة المجالات الجاري بحثها.