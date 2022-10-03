وزيرة الهجرة تعلن إطلاق محفزات مهمة للمصريين بالخارج قريبا

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور حسن محمود الجراحى، رجل الأعمال المصرى وأحد أبرز رموز الجالية بالسعودية، لمناقشة مقترحاته الخاصة بإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسى.





ورحبت الوزيرة، بالدكتور حسن الجراحى، رجل الأعمال المصرى بالسعودية، مثمنة جهوده تجاه الجالية المصرية هناك، ورغبته الدائمة لنقل خبراته فى المجالات التى يعمل بها إلى مصر، بجانب سعيه للاستثمار فى مصر خلال تلك الفترة.

وقالت الوزيرة إنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على توفير مجموعة كبيرة من المحفزات التى تتناسب مع شرائح المصريين بالخارج كافة، باختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومن بين هذه الشرائح، هم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، لجذبهم للاستثمار فى مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وأضافت أن ما جرى إعلانه من تيسيرات وعروض خاصة بالتربية والتعليم والبنوك الوطنية والطيران، سيتبعه الفترة المقبلة الإعلان عن عدد جديد من المحفزات المهمة للمصريين بالخارج فى مختلف المجالات.

من ناحيته، أعرب الدكتور حسن الجراحى، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، مشددا على رغبته فى التعاون مع وزارة الهجرة فى إطار الجهود المبذولة للتواصل المستدام مع الجالية المصرية بالسعودية، بجانب اتخاذه خطوات عدة للاستثمار فى مصر خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه سيتسلم غدا أرض مشروعه الجديد بمحافظة بورسعيد، على أن يتم العمل فورا لإنشاء المصنع الخاص بـ DATA PHONE، وتسليم أول منتج بعد عام واحد فقط، وجرى التوقيع على المخططات الخاصة بالمشروع والموافقة على إنشائه.

وأضاف الجراحى، أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة للسفيرة سها جندى، بدراسة جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الجادة، ومن بينها مشروع فى مجال الصناعات الطبية، والعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة والاستثمار فى هذه المشروعات بالتعاون والتنسيق من الجهات المعنية فى مصر.

فى السياق ذاته، قالت الوزيرة، إنها سترتب لاجتماع مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة وبحث دراسة الجدوى الخاصة المشاريع المقترحة من قبل د. حسن الجراحى والتى يمكن أن تكون باكورة المشروعات التى يتم طرحها للاستثمار فيها، فى إطار الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، بجانب اختيار عدد من المشروعات الأخرى الجاذبة للاستثمار وفى إطار كافة المجالات الجارى بحثها.