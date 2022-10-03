جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجريا، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح احتفالا بنصر أكتوبر والمولد النبوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.