الصحف الكويتية تبرز لقاء الرئيس السيسى مع وفد رجال الأعمال الكويتيين

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه ،بوفد من كبار رجال الأعمال والصناعة الكويتية برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر وتأكيد الرئيس تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادى مع الكويت.





وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى: نتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادى مع رجال الأعمال فى الكويت" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع دولة الكويت لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما فى مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة فى القطاعات التنموية كافة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربا عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى بين مصر والكويت.

وقالت صحيفة النهار الكويتية تحت عنوان "السيسى للوفد الاقتصادى الكويتى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى" إن الرئيس السيسى، أكد للوفد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها فى مصر ،على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة فى جميع القطاعات التنموية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتى فى ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعى المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسى الداعم من أعلى مستوى، وهى كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبى فى مصر.

وفى صحيفة القبس وتحت عنوان "مصر تتطلع لتطوير التعاون الاقتصادى مع الكويت" قالت الصحيفة إن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر قال فى كلمة بحضور الرئيس السيسى: « لقد أفضتم علينا من كريم حفاوتكم ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع رسالة وفدنا وما يوفر له أسباب التوفيق لتحقيق غايته، التى تتمثل بتوثيق عُرى التعاون الاقتصادى بين بلدينا الشقيقين، لما فيه مصلحة شعبيهما معاً».

وتابع الصقر فى كلمته «إن تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى مهمتنا أبعاداً تتعدى التعاون الاقتصادى دون أن تتجاوزه، وتعمق مجراه وتوسع آفاقه، دون أن تنال من واقعيته أو تتجاهل معاييره، ولقاؤنا هذا أسبغ علينا جميعاً زهواً يوازى ما يعمر صدركم من إخلاص ومحبة، وتفاؤلاً يكافئ ما نحمله لفخامتكم من إعجاب وتقدير واحترام».

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان "السيسى للصقر؛ نتطلع لزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر" قالت الصحيفة إن رجال الأعمال الكويتيون نقلوا إلى الرئيس السيسى تحيات الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، وولى العهد، معربين عن تشرّفهم بلقائه، الذى يمثّل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة.

وفى صحيفة الراى الكويتية وتحت عنوان "السيسى أكد أن جميع القطاعات الاقتصادية فى مصر قوية" قالت الصحيفة أن السيسى لفت، خلال لقائه مع الوفد الكويتى الاقتصادى رفيع المستوى والذى يضم 46 ممثلاً من غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحادات وشركات وجهات حكومية، وبحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولى ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، وسفير الكويت فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية فى مصر قوية، وتظهر مؤشراتها تحسنا مستمراً.