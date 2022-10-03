مجلس الوزراء ينفى نقص أدوية الأورام فى المستشفيات الحكومية

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود نقص فى أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.





وأعلن المركز -فى بيان اليوم الاثنين- أنه بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود نقص فى أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وشددت على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعى بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، دون وجود أى نقص فيها، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومطمئن، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات التى تقدم خدمات علاج الأورام، مع ضخ أى كميات إضافية منها بشكل فورى فى حالة الاحتياج، مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام محليا.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للهيئة (www.upa.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).