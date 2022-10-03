تضم 7 كليات جديدة.. انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الأهلية، حول انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.





وأشار التقرير إلى تفقد د.المنشاوى جامعة أسيوط الأهلية برفقة عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الجامعة؛ وذلك احتفالا بافتتاح الجامعة.

وأشار التقرير إلى تفقد د.أحمد المنشاوى مبانى الجامعة، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، واستقبال الطلاب الجدد من الدارسين بكليات الجامعة المختلفة، كما التقى مع عدد من الطلاب وأولياء الأمور؛ لاستطلاع آرائهم حول الجامعة، والاطمئنان على توفير كل الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

وأكد د. المنشاوى على أن جامعة أسيوط الأهلية تم تخطيطها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والتى نصت على ضرورة تقديم برامج تعليمية تقوم على المرجعية الدولية، والتخصصات البينية المتداخلة، وتحقيق الريادة والإبداع، ومراعاة احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة الأهلية خطوة فى سبيل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وإعداد جيل متميز ومؤهل، للمشاركة فى مسيرة الابتكار والإبداع، وقادر على المنافسة فى سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

ولفت التقرير إلى أن مراسم الاحتفال ببدء الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية تضمنت حفلا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وألقى طلاب الجامعة الأهلية كلمة أعربوا فيها عن خالص شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنجاز هذا المشروع القومى، وتوفير الفرصة للشباب لتحقيق طموحاتهم الدراسية فى مختلف التخصصات العلمية المتقدمة.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، وتضم 7 كليات جديدة، وتقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (Clinical Pharmacy)، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة العمارة الداخلية، الهندسة الطبية الحيوية،)، وتقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برامج (برنامج نظم المعلومات، والحاسب الآلى).