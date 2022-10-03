وزير الصحة يبحث مع «يونيسيف» التعاون فى برامج «الأم والطفل»

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بدور منظمة «يونيسيف» فى مصر، وجهودها المبذولة فى دعم الخدمات التى تقدمها الوزارة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية فى البرامج التى تستهدف تعزيز صحة الأم والطفل فى مصر.





جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس الأحد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمصر «جيرمى هوبكنز» والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع «يونيسيف» التعاون فى الدعم الفنى لتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط التطبيقية لبرامج صحة الأطفال التى تقدم من خلال منشآت الرعاية الأولية.

وتابع أن الاجتماع تناول بحث التعاون لتنفيذ استراتيجية الوزارة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وكذلك تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى لخطط تطوير المنشآت الطبية، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبة للكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية.

وقال إن الوزير ناقش التعاون فى دعم الاستراتيجية القومية للغذاء والتغذية، وكذلك دعم برامج تحسين المؤشرات الصحية للأطفال، مضيفا أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الـ«يونيسيف» فى مجال التغذية المدرسية، والاستفادة من نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، فى وضع معايير الوجبة الغذائية وفقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف حملات التوعوية الصحية التى تستهدف تعريف الأسر بالعناصر الغذائية المختلفة التى يجب أن تتضمنها وجبات أطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء الأغذية، بما يساهم فى غرس أسس نمط الحياة الصحية لدى جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على التوعية بالتغذية الصحية السليمة.

وتابع أن الاجتماع ناقش استمرار التعاون مع الـ«يونيسيف» فى توفير اللقاحات الأساسية للأطفال، ضمن جداول التطعيمات التى تقرها وزارة الصحة والسكان، مثمنًا جهود المنظمة فى دعم حملات التطعيم بلقاح شلل الأطفال.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومى للتغذية، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، ومن جانب الـ«يونيسيف» الدكتورة نيفين دوس مدير قسم الصحة، والدكتورة سيلينا باراكترافيك مدير قسم تنمية وبقاء الأطفال، والدكتور معتز صالح مدير قسم التغذية بالـ«يونيسيف».