انت الان تتابع خبر رسميا- توجيه هام من الإسكان لرؤساء أحياء هذه المدن الجديدة بشأن الأمطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رسالة هام إلي أهالي بعض المدن الجديدة بشأن الاستعدادات لفصل الشتاء القادم.وأكدت الوزارة الإسكان أن جميع أجهزة المدن الجديدة بدأت في عمليات تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي،والشنايش وبالوعات الأمطار، وتوفير فرق الطوارىء للتعامل مع التقلبات الجوية، وتجهيز المعدات اللازمة لذلك، مشيرة أن أجهز مدن الشروق والعاشر من رمضان والشيخ زايد وحدائق أكتوبر قد بدأت فعلياً مراجعة هذه الاستعدادات.

وأوضحت الوزارة تم التنبيه على كل رئيس كل جهاز في هذه المدن بضرورة وضع خطة للتعامل مع الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء القادمة لأنه هو المسئول عن فعل ذلك أمام الوزارة.