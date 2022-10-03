انت الان تتابع خبر رسميا- التعليم تكشف النقاب حول ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات المدرسية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لسان المتحدث الإعلامي لها شادي زلطة، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضحية حول ربط عملية تسليم الكتب الدراسية للطلاب بالمصروفات خلال العام الدارسي الجديد الذي أنطلق أمس الأول السبت الموافق الأول من أكتوبر لعام 2022.وأوضح زلطة أن في تصريحات له خلال الساعات الماضية أنه تم التنبيه على كافة الإدارات التعليمية ومديري المدارس بعدم ربط الكتب الدراسية بالمصروفات في المدارس الحكومية نهائياً، وأن تتم عملية تسليم الكتب للطلاب بغض النظر عن المصروفات المدرسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير الدكتور رضا حجازي وجه بتوقيع عقوبات رادعة على المدارس التي تخالف ذلك، في جميع أنحاء الجمهورية.