انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الغربية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية، بيان هام اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق بحى غرب المنصورة

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية

وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 6 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين