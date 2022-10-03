انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الغربية” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية، بيان هام اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق بحى غرب المنصورة
موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية
وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 6 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين
أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية
وحددت كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل منطقة امتداد شارع الخلطة الاسفلتية – وعزبة شكري وشارع عبدالواحد بمنطقة سندوب