انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022: الجو ربيع ومفيش سخونة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سوف تبدأ في الانخفاض اليوم الأثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية وأدي إلي حدوث ارتفاع في درجات الحرارة,وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هنا نشاط للرياح ، على الكثير من مناطق الجمهورية، والتي تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والمؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022:

1- القاهرة العظمى 35درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 31درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.