انت الان تتابع خبر جاء القرار المبين لأصحاب المعاشات : صرف أكثر من 1200 جنيه لكم في شهر أكتوبر الحالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر الجاري للشريحة الثانية من القائمين بالصرف والمستفيدين بداية من غداً الثلاثاء الموافق الرابع من الشهر الجديد، وذلك عبر المنافذ المتخلفة والمتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية.وأوضحت التضامن الاجتماعي أن قوام الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات يقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، وهم من يتم صرف لهم أكثر من 1000 جنيها وأقل من 2000 جنيه من الخزانة العامة للدولة بشكل شهري.

وأضافت أن المنافذ تواصل صرف المعاشات للشريحة الأولي اليوم الأثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات