انت الان تتابع خبر جلوس طلاب على الأرض داخل الفصل الدراسي.. التعليم تجرى تحقيق في الواقعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، إنه سوف يتم العمل على إجراء تحقيق موسع في واقعى جلوس طلاب على الأرض داخل الفصل الدراسي، وذلك مع انطلاق أول يوم دراسة.

وكشف زلطة أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” وهو الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، قائلاً “تم استبعاد مدير المدرسة في واقعة جلوس الطلاب على الأرض، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وزير التعليم وجه بمعالجة المشاكل التي تواجه الطلاب بكل المدارس فورا، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة للوزارة، ويتم الرد عليها بشكل فوري”.

وتمت الإشارة من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبث أخباراً قديمة، وتدعي أنها حديثة، وهذا مثل الخبر الخاص بجلوس الطلاب على الأرض في العديد من المدارس.