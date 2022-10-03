انت الان تتابع خبر موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر.. لكل الطلاب والموظفين هتريحوا تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب جميع الموظفين في القطاع العام والخاص وأولياء الأمور عن موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر، وذلك لأنها تكون راحة بجانب الراحة الأسبوعية التي تخصهم، وتكون بأجر كامل، لأنها من الإجازات الوطنية والدينية.

موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر للطلاب والموظفين