انت الان تتابع خبر موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر.. لكل الطلاب والموظفين هتريحوا تاني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب جميع الموظفين في القطاع العام والخاص وأولياء الأمور عن موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر، وذلك لأنها تكون راحة بجانب الراحة الأسبوعية التي تخصهم، وتكون بأجر كامل، لأنها من الإجازات الوطنية والدينية.
موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر للطلاب والموظفين
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بتحديد يوم الخميس القادم 6 أكوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وأيضاً وحدات الإدارة المركزية وكل الشركات، وذلك بمناسبة الذكرى الوطنية لانتصارات حرب أكتوبر العظيم.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار باعتبار يوم السبت القادم 8 أكتوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل الموظفين الذين يحملون في القطاعات الخاصة والحكومية، والطلاب في جميع المراحل التعليمية، وهذا بمناسبة المولد النبوي الشريف لأنها من المناسبات الدينية العظيمة.