انت الان تتابع خبر تعليق عمرو أديب على حجز أولياء الأمور التختة الأولى: اللي والدته أقل عنفوان يقعد ورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على الفيديوهات المنتشرة لتزاحم الأهالي بغرض حجز المقعد الأول ليجلس أبنائهم فيه وذلك أثناء اليوم الأول للعام الدراسي، ولفت الإنتباه إلى أن هذه الظاهرة لا توجد في أي مكان بالعالم إلا مصر.

وعلق عمرو أديب أثناء تقديمه لبرنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية مساء الأحد، قائلاً “خناقة التختة الأولانية، أمر غريب وعجيب، كل سنة نرى تلك الظاهرة الغريبة، اللي والدته أقل عنفوان يقعد ورا، ولو مامتك شديدة تقعدك قدام”.

ووجه أديب سؤال عما سوف يحدث إذا حدد مدير المدرسة ترتيب أماكن الطلاب، ويكون طبقاً لطول الطلاب أو ارتدائهم نظارة طبية، وقال “الكرسي مش مكتوب عليه تامر ولا إبراهيم ولا بولس، أنا كنت بقعد في آخر تختة وكنت بنبسط جداً، لأن لها مميزات كل الناس متعرفهاش”.

واستطرد قائلاً “إيه اللي بيجرا ده يا جماعة! هذا الأمر غير قائم على عدالة، في حاجات نقدر نلوم عليها الدولة وفي حاجات سلوكياتنا إحنا، دي سلوكيات غابة، ويرسل رسالة للطالب إن دراعك أهم حاجة في الدنيا، وكل حاجة بالعنف والقوة والغصب”.