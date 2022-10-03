شقق الاسكان الاجتماعي .. احجز واحدة وقاعد عيالك في مكان نضيف من هنا

رياض - احمد صلاح - طالبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور حاتم الجزار المواطنين من محدودي متوسطي الدخل بسرعة التوجه إلي مكاتب البريد الممكينة المنتشرة في الكثير من مناطق الجمهورية لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، ضمن مشروع سكن لكل المصريين في أكثر من 15 مدينة ومحافظة جديدة بداية من اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 والتي سوف تستمر حتي الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه.وأكدت الوزارة أن مقدم جدية حجز شقق الاسكان الاجتماعي يتراوح بين 15 و22%، من قيمة الوحدة، وسوف تكون بأسعار تتراوح ما بين 194ألف جنيها مصرياً حتي و310 ألف جنيها مصرياً، وسوف تكون بنظام التسليم الفوري والتقسيط حتي 30 عام
خطوات التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي:
1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــا.
2- إنشاء حساب والتسجيل من أعلى الصفحة على اليسار.
3- كتابة البيانات الخاصة بك.
4- كتابة الرقم الكودي الذي تستفبله على الهاتف المحمول.
5- اضغط على ايقونة طلب الحصول على وحدة سكنية
6-كتابة البيانات الخاصة بك ومعلومات العمل وغبرها من السكن والحالة الاجتماعية.
7- اختيار المشروع بالمحافظة أو المدنية التي ترغب التسجيل بها.
8- أرفق المستندات المطلوبة.