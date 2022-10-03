انت الان تتابع خبر شقق الاسكان الاجتماعي .. احجز واحدة وقاعد عيالك في مكان نضيف من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور حاتم الجزار المواطنين من محدودي متوسطي الدخل بسرعة التوجه إلي مكاتب البريد الممكينة المنتشرة في الكثير من مناطق الجمهورية لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، ضمن مشروع سكن لكل المصريين في أكثر من 15 مدينة ومحافظة جديدة بداية من اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 والتي سوف تستمر حتي الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه.وأكدت الوزارة أن مقدم جدية حجز شقق الاسكان الاجتماعي يتراوح بين 15 و22%، من قيمة الوحدة، وسوف تكون بأسعار تتراوح ما بين 194ألف جنيها مصرياً حتي و310 ألف جنيها مصرياً، وسوف تكون بنظام التسليم الفوري والتقسيط حتي 30 عام

خطوات التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي: