انت الان تتابع خبر حقيقة مدة صلاحية إصدارات قطاع الأحوال المدنية.. الداخلية وضحتها وفسرتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مصدر أمني بالتصريح أن كل مصدرات قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية ما عدا القيد العائلي، لا يوجد لها مدة صلاحية وأنها سارية ويتم الاعتداد بها، ويتم التعامل عليها بجميع الجهات الإدارية في الدولة سواء تم الإصدار بتاريخ حديث أو قديم.

الداخلية كشفت حقيقة مدة صلاحية إصدارات قطاع الأحوال المدنية

ونفت وزارة الداخلية كل ما انتشر حول مدة صلاحية إصدارات قطاع الأحوال المدنية، وهي من المعلومات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن صلاحية شهادة الميلاد وكل إصدارات الأحوال المدنية وهي تصل مدتها لـ 6 أشهر فقط، ويجب أن تكون كل هذه المصدرات حديثة الاستخراج، وتعد من أبرز الأشياء التي شغلت بال الجميع في الساعات الأخيرة الماضية.