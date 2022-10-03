استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اضغط هناك وشوف هتكيش كام

انت الان تتابع خبراستعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اضغط هناك وشوف هتكيش كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من مالكي السيارات داخل جمهورية مصر العربية في معرفة طريقة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، دون الحاجة إلي الذهاب إلي وحدات المروة التابعين لها.من جانبها قامت النيابة العامة بتوفير الكثير من الخدمات أمام المواطنين دون الحاجة إلي دفع أي رسوم وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، حيث تحتوي علي خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة: