استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اضغط هناك وشوف هتكيش كام

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من مالكي السيارات داخل جمهورية مصر العربية في معرفة طريقة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، دون الحاجة إلي الذهاب إلي وحدات المروة التابعين لها.من جانبها قامت النيابة العامة بتوفير الكثير من الخدمات أمام المواطنين دون الحاجة إلي دفع أي رسوم وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، حيث تحتوي علي خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.
استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة:
1- في الخطوة الأولي يقوم المواطن بالدخول على موقع النيابة العامة للمرور عن طريق الضغط هنا.
2- يقم المواطن في هذه الخطوة اختبار أيقونة الاستعلام.
3- انقر أيقونة مخالفات رخص المركبات.
4- ملء أرقام اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
5- انقر على أيقونة إجمالي المخالفات.
6- بعدها إجمالي قيمة المخالفات الموجودة على رخصة السيارة.
كيفية دفع مخالفات المرور:
1- تسديدها الكترونيًا.
2- الدفع عند استلام شهادة المخالصة.