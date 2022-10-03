انت الان تتابع خبر بديل صحي للفينو لعمل سندوتشات المدارس.. بعد تقليل حجمه اعرفوه واستعملوه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد الإقبال على استهلاك وشراء الخبز الفينو أثناء موسم الدراسة، وهو يعتبر من الأشياء الأساسية في كل البيوت التي يوجد فيها طلاب بالمدارس، واستخدامه في تجهيز سندوتشات المدرسة لأن الأطفال يفضلون تناوله بدلاً من العيش البلدي.

ومن الممكن استعمال العديد من البدائل الصحية الأخرى للعيش الفينو لإعداد ساندويتشات المدرسة للطلاب والتي قد تكون صحية أكثر منه، ومنها العيش البلدي الذي يعتبر بديل صحي لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن و البروتين النباتي ومفيد لصحة الجهاز الهضمي والنشويات التي تفيد الجسم.

واستعمال أيضاً خبز الحبوب الكاملة لأنه يحتوى على نسبة عالية كبيرة الألياف التي تفيد الجسم وحركة الأمعاء، وتسهل العملية الهضمية، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

اضرار الخبز الفينو

وزاد ارتفاع أسعار الدقيق مؤخراً بسبب الأزمة العالمية، ولذلك لجأت العديد من مخابز العيش الحر والمخابز الإفرنجية، لتقليل حجم الرغيف الفينو بدلاً من رفع السعر، والفينو مضر لأنه يحتوى على كميات كبيرة من النشويات والكربوهيدرات ونسب مرتفعة من سكر الجلوكوز.