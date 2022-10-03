انت الان تتابع خبر حقيقة وجود 119 طالباً بفصل واحد بمدرسة بالخانكة.. التعليم تطمئن قلب أولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة وجود 119 طالباً بفصل واحد بمدرسة بالخانكة “الشهيد عبد الله عيسوي” بمحافظة القليوبية، وهي أبرز الأشياء التي بحث عنها جميع أولياء الأمور.

ونفت وزارة التعليم في بيان لها أي أن مدرسة الشهيد عبد الله عيسوي الابتدائية يوجد في فصلها 119 طالب، ولكنها هي تعمل بنظام الفترة الممتدة إلى فترتين، ويجب عليها تخفيض كثافات الفصول تتراوح ما بين 65 لـ 75 طالب بالفصل.

وأكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم إن المدارس في العديد من المحافظات شهدت اليوم الأحد، التزام كبير في نسب الحضور بجميع المراحل التعليمية في أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023.