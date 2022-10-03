مدبولى لرؤساء الغرف الصناعية: هدفنا امتلاك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه جرى الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادى، الذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجارى، قائلا: أحد أهم مخرجات المؤتمر التى نعمل عليها هو أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ونحرص على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من الاجتماع معكم اليوم.

وقال مدبولى إنه يرحب بجميع الآراء التى يمكن أن يُدلى بها الخبراء فى مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.

وبدوره أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك اهتماما كبير من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها فى ظل القدرات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر، والتى تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع فى المنطقة، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك يتابع بشكل دورى مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التى تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.

وفى غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، وأشار المهندس طارق توفيق، إلى أن السوق المصرية ينبغى أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين فى العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة فى الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.

وأضاف توفيق: يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر فى الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول التى لديها فرص واعدة للنمو.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلى، أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التى يتم تصدير إنتاجها للخارج، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك فرص واعدة فى هذا القطاع.

وطرح "الجبلى" رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتى تتمثل فى زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسى من أجل التوسع فى مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية؛ مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها.

وأورد: يجب الإسراع فى إقامة بعض الصناعات مثل "الصودا آش" حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، موضحا أنه يوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، كما أنه يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.

وعرض "الجبلى" مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الأفريقية؛ عبر إنشاء مراكز لوجستية فى هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.

فيما أشاد المهندس أشرف الجزايرلى بالجهود المبذولة من الدولة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، كما أثنى على المناقشات وورش العمل التى تم عقدها، على مدار الفترة الماضية، بشأن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حيث تم تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تتوافر لدينا تشريعات مهمة للغاية، وكافية ولكن ما نحتاجه هو تفعيل هذه التشريعات.

ومن جهته قال أحمد عبدالحميد: نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسى فى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أننا قادرون على ذلك، مؤكدا ضرورة الإسراع فى إنشاء مصنع "الصودا آش".

وطالب عبدالحميد بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التى كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين. وعرض التحديات والفرص فى صناعة مواد البناء، والتى تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.

فيما شرح الدكتور تامر أبو بكر عددا من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، مؤكدا أنه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية فى الصناعات التى تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات، وعدم تغيرها.

وفى ختام الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، على إعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، قائلا لممثلى اتحاد الصناعات: ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وكذا رؤيتكم لزيادة الصادرات المصرية.