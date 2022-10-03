عاجل- السيسى يضع أكاليل زهور على قبر الجندى المجهول

جدة - نرمين السيد - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.



جدة - نرمين السيد - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر. وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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