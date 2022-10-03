انت الان تتابع خبر اشتراكات المترو .. دوس هنا ووفر مصروفك وأنت رايح المدرسة أو الجامعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث على المحرك جوجل حول اشتراكات المترو خلال الساعات الماضية خاصة مع انطلاق العام الدارسي الجديد سواء للتعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حيث أعلنتا وزارتي التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي عند بدء الدراسة أمس السبت الموافق 1 أكتوبر في جميع مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية.ويعتمد عدد كبير من الطلاب على استخدام مترو الأنفاق في الذهاب إلي المدارس أو الجامعات الموجود في نطاق خط سيره ، حيث أن يقوم بتوفير الكثير من الوقت في ظل وجود كثافات مرورية في الكثير من الشوارع.

كيفية استخراج اشتراكات المترو :