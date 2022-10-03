اشتراكات المترو .. دوس هنا ووفر مصروفك وأنت رايح المدرسة أو الجامعة

رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث على المحرك جوجل حول اشتراكات المترو خلال الساعات الماضية خاصة مع انطلاق العام الدارسي الجديد سواء للتعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حيث أعلنتا وزارتي التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي عند بدء الدراسة أمس السبت الموافق 1 أكتوبر في جميع مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية.ويعتمد عدد كبير من الطلاب على استخدام مترو الأنفاق في الذهاب إلي المدارس أو الجامعات الموجود في نطاق خط سيره ، حيث أن يقوم بتوفير الكثير من الوقت في ظل وجود كثافات مرورية في الكثير من الشوارع.
كيفية استخراج اشتراكات المترو :
1- الذهاب إلي أقرب مكتب اشتراكات بمحطات المترو .
2- شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك.
3- ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبة.
3- وضع عدد 2 صورة شخصيه 4×6 علي الاستمارة.
4- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب.
5- صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة.
6- كتابة رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الأستمارة للضرورة.
مدة اشتراكات المترو :
يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.
رسوم اشتراكات المترو:
1- قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.
2ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.