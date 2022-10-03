توجيه الرئيس بمواصلة جهود توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببلورة مبادرات جديدة، لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية، لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية، وأداء القطاع المصرفى بالدولة.

واستعرض محافظ البنك المركزى، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى، وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بأكبر الاقتصادات على مستوى العالم مؤخرا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة، فى ظل الظروف الدولية الراهنة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة فى السياسات النقدية العالمية، للمواءمة مع تداعيات تلك الأزمة.

وأكد تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، وأداء القطاع المصرفى للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك فى إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزى على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن الذى تنتهجه الدولة.

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها فى مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة فى كافة القطاعات التنموية، وذلك فى ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعى المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسى الداعم من أعلى مستوى، وكلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبى فى مصر.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد، معربا عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى بين مصر والكويت.

ونقل رجال الأعمال الكويتيين إلى الرئيس تحيات شقيقيه الأمير نواف الصباح، وولى العهد مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصا مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتى بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة فى جميع القطاعات التنموية فى البلاد على نحو غير مسبوق وفى فترة زمنية قياسية، وكذلك ما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادى بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد فى هذا الصدد على أهمية كل من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصرى الكويتى، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتى لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى فى مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وألقت صحيفة الأخبار الضوء على إعراب جورجيا ميلونى زعيمة حزب أخوة إيطاليا الفائز فى الانتخابات العامة بإيطاليا، عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها أمس.

جاء رد ميلونى من خلال تغريدة شخصية لها كتعليق على صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

وأكدت ميلونى استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خصوصا فى قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط، فضلا عن ملف حرية الأديان.