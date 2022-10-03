أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - الجيزة

تختتم وزارة الأوقاف فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، التى أقيمت بأكاديمية الأوقاف الدولية، لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بمدينة السادس من أكتوبر.

الزقازيق

تعقد محكمة جنايات الزقازيق ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت محمد محمود، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الزقازيق"، والتى لفظت أنفاسها بعد إصابتها بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميلها فى الجامعة "إسلام محمد فتحى محمد مصطفى طرطور

الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية اللواء أسامة المندوه أحد أبطال حرب أكتوبر، فى لقاء بعنوان "انتصار الإرادة المصرية خلف خطوط العدو"، وذلك بدعوة من مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد.

القاهرة

يقيم بيت المعمار المصرى بدرب اللبانة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حلقة نقاشية حول العمارة والصحة من أجل الإنسانية، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين فى مجالات العمارة والفنون، وذلك فى الساعة السادسة مساءً.

القاهرة

يصل المنتخب الأردنى لكرة القدم النسائية إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطنى فى مباراتين وديتين يومى 6 و9 أكتوبر الجارى، وذلك خلال معسكر منتخب الأردن التدريبى الخارجى.

بيروت

يعقد الرئيس اللبنانى ميشال عون اجتماعًا مع رئيسى مجلس النواب نبيه برى والحكومة نجيب ميقاتى، لبحث الرد اللبنانى الرسمى على العرض الخطى الذى قدمه آموس هوكشتين الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية.

بوغوتا

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى جولة تستمر 5 أيام إلى كولومبيا وتشيلى وبيرو.

كينشاسا

يتوجه المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ جون كيرى إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP2" الذى ستتم استضافته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

برلين

يستقبل المستشار الألمانى أولاف شولتز، فى العاصمة الألمانية برلين، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لبحث التعاون الثنائى الوثيق بين البلدين، وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

تايبيه

تجتمع رئيسة تايوان تساى إنج ون ونائبها لاى تشينج تى مع الوفد البرلمانى الألمانى الذى يزور البلاد، سعيًا لتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين، وتطوير التعاون فى مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات.