أمين الفتوى: كتير من الأزواج بيعملوا جريمة اسمها عدم التقدير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوردانى، خلال لقاء له فى برنامج من مصر، الذى يقدنه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الكثير من الأزواج يقعوا فى جريمة اسمها عدم التقدير للزوجة على ما تقوم به من أعمال كثيرة، قائلا: "كتير من الأزواج بيعملوا جريمة اسمها عدم التقدير".
وأوضح، أن الزوجة مستعدة أن تستمر فى عملها والصعوبات التى تواجهها من عمل ومهام منزلية ولكن مع التقدير، مؤكدا أن التقدير واجب واختفاء هذه الصفة سبب أزمة ويجب أن يعود الامتنان وعدم كسر الخواطر.
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