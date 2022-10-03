تفاصيل حالة الطقس اليوم 3 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية شرقية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 33 23 العاصمة الإدارية 33 23 6 أكتوبر 34 22 بنهــــا 33 23 دمنهور 33 22 كفر الشيخ 33 23 المنصورة 33 23 دمياط 28 23 بورسعيد 29 24 الإسماعيلية 34 21 السويس 33 22 الزقازيق 33 23 شبين الكوم 33 22 طنطا 33 22 شلاتين 35 26 الإسكندرية 29 23 العلمين الجديدة 29 23 وادى النطرون 34 23 مطروح 28 23 السلوم 29 20 سيوة 30 21 العريش 29 22 رفح 29 22 الطور 34 25 كاترين 31 17 رأس سدر 35 25 نخل 33 18 طابا 34 24 نويبع 35 25 حلايب 31 28 شرم الشيخ 36 27 الغردقة 35 27 مرسى علم 35 26 الفيوم 34 22 بنى سويف 34 22 المنيا 35 23 أسيوط 35 23 سوهاج 36 24 قنا 37 25 الأقصر 38 25 أسوان 39 26 الوادى الجديد 38 25 أبوسمبل 38 26 أبو رماد 36 27 رأس حدربة 33 26

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