انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بـ القليوبية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إن الانقطاع سيكون اعتبارا من الساعة الـ 9 مساء اليوم، وحتى الساعة 4 فجر غد الثلاثاء.

وعلَّلت الشركة سبب الانقطاع؛ نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية قد أعلنت عن انقطاع المياه، السبت الماضى، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.