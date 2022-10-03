انقطاع المياه الليلة عن 6 مناطق فى القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز، فى بيان له، إن انقكاع المياه؛ يأتى استكمالا لأعمال تحويلات خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر وأعمال الكبارى.

وأضاف أعمال التحويلات تستلزم إيقاف ضخ مياه الشرب، من الساعة الـ 8 مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الـ 12 منتصف الليل.

وافت جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: "الحى الثانى - الحى الثالث - الحى الرابع - حى 3/4 - غرب اربيلا – الدبلوماسيين".

وأشار إلى أن أعمال التحويلات ستتسبب، أيضا، فى ضعف المياه وانقطاعها بالأدوار العليا بالحى الخامس، والشويفات، متابعا: "يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد إحتياجات المواطنين برجاء الاتصال على 15100 فى حالة احتياج سيارات مياه".