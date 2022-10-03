هيئة الأوقاف تحقق نموا فى إيراداتها خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأوقاف أنه بلغ إجمالى متحصلات هيئة الأوقاف من إيراداتها عن الفترة من الأول من يوليو الماضى 2022، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى 2022 مبلغًا وقدره 444 مليونًا و366 ألفًا و928 جنيهًا، بزيادة قدرها 80 مليونًا و466 ألفًا و934 جنيهًا، بنسبة تُقدر بنحو 22,1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وأشارت هيئة الأوقاف المصرية إلى أن نسبة النمو التى تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022 – 2023، فاقت ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام المالى قبل الماضى 2020 – 2021، بزيادة قدرها 128 مليونًا و982 ألفًا و179 جنيهًا، بنسبة قدرها 40,9%.

افتتاح مساجد جديدة

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدا جديدا، يوم الجمعة المقبل، منها "12" مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و"10" مساجد صيانة.