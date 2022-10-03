الإفتاء: الزواج ليس ارتباطا بين فردين فقط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن العلاقة الزوجية مبناها المودة والرحمة، وهى ليست ارتباطًا بين فردين فقط، بل بين عائلتين؛ لهذا يلزم أن يسودهم الحب والإخاء، وذلك لأن تعاطف المصاهرة يبعث على الألفة والتعاون والمودة والمحبة، ويمنع من التخاذل والفرقة، كل ذلك يدعم العلاقة بين الزوجين ويرسخ روابطها ويقوى تماسكها.

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