البابا يترأس حفل تأبين الدكتور نصحى عبد الشهيد ويوجه كلمات مؤثرة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأحد، حفل تأبين نظمته كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، والمركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية لـ الشماس المكرس الدكتور نصحى عبدالشهيد، مؤسس مؤسسة القديس أنطونيوس، ومدير المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية، والذى وافته المنية يوم 8 يوليو 2022، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.





وتضمن الحفل عديدا من الكلمات التى ألقاها بعض الشخصيات التى تتلمذت وتأثرت بشخصية وخدمة وعطاء الدكتور نصحى عبد الشهيد، من بينهم الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والدكتور القس عاطف مهنى، العميد السابق لكلية اللاهوت الإنجيلية والدكتور الأب كميل وليم، أستاذ العهد القديم بكليات اللاهوت الكاثوليكية، والقمص يوحنا حبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، والدكتور چوزيف موريس فلتس نائب مدير مؤسسة القديس أنطونيوس، والدكتور فايز سدراك الأستاذ بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

وخلال كلمته، أثنى البابا تواضروس الثانى، على الشخصيات التى أثرت الخدمة الكنسية من غير رجال الكهنوت، وذكر منهم القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس والفنان إيزاك فانوس والدكتور عزيز سوريال عطية والدكتور راغب مفتاح والمؤرخة إيريس حبيب المصرى والأستاذ يسى عبد المسيح والدكتور نصحى عبد الشهيد.

وأشار إلى أنه من النعم الكثيرة التى يعطيها الله لنا مثل هذه النماذج المضيئة التى خدمت بأمانة وإخلاص وكانوا أصحاب رسالة كان لها أثر وفاعلية فى خدمة الكنيسة.

وعن الراحل الدكتور نصحى قال البابا: "رغم أنى لم ألتقِ به إلا مرات قليلة إلا أننى تتلمذت عليه من خلال الكتاب الشهرى الذى كان يصدر عن بيت التكريس لخدمة الكرازة".

وتناول البابا 4 نقاط ترجمها الدكتور نصحى عبدالشهيد بحياته وذلك من خلال الآية "وَأَمَّا أَنْتَ فَاصْحُ فِى كُلِّ شَيْءٍ. احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ. اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ." .."٢تى ٤: ٥".

وتلك النقاط الأبع تتمثل فى: "الأرصْحُ فِى كُلِّ شَيْءٍ: كان د. نصحى صاحيًا فى كل شيء، يعرف طريقه جيدًا وهو طريق التكريس وحدد لنفسه خط واضح وهو أن يتخصص فى علم الأبائيات، لم يضع وقته وكان صاحيًا.

وأضاف البابا تواضروس: "احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ: تعرض لمضايقات كثيرة لكنه ولم ينشغل سوى بشخص المسيح الذى أحبه وعاش له.... اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ: وعمل المبشر هو نشر الفرح وتقديم المسيح المفرح، وهكذا عمل د. نصحى.... تَمِّمْ خِدْمَتَكَ: وتتميم الخدمة هو أنك كخادم تلد أبناء للمسيح والكنيسة، أبناءًا يسيرون على نفس الدرب، وهكذا فعل د. نصحى وظل يتلمذ ويتمم خدمته حتى فارق الأرض. كانت تلمذته بلا ذاتد وكانت معرفته بلا كلل، وكانت شخصيته الهادئة بلا صخب".