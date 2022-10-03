الأرصاد تعلن تفاصيل تقلبات الطقس خلال 6 أيام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - موعد انخفاض درجات الحرارة

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ليلا ونهارا على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس ليلا، سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.