الأرصاد تعلن تفاصيل تقلبات الطقس خلال 6 أيام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - موعد انخفاض درجات الحرارة
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ليلا ونهارا على معظم الأنحاء.
وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس ليلا، سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا، بعد ارتفاعها فى الفترة الأخيرة.
وأضافت، فى تصريحات إلى برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc" الفضائية، مساء أمس الأحد، أن بداية من اليوم الإثنين، سيشهد شمال البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وتابعت أنه بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.
ونوهت بأنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتابعت أنه بالنسبة لفصل الشتاء، فلا حقيقة لأنه سيكون قارس البرودة، وأى توقعات بشأن ذلك الآن، غير علمية.
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