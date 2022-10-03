الأوقاف تفتتح 12مسجدا جديدا الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم الأحد - أنه بهذه الافتتاحات الجديدة، يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو من العام الجارى حتى تاريخه 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة.

وتتوزع المساجد على المديريات التالية: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الغربية، ومديرية أوقاف شمال سيناء، ومديرية أوقاف المنيا، ومديرية أوقاف الفيوم، ومديرية أوقاف أسوان، ومديرية أوقاف الإسماعيلية، ومديرية أوقاف المنوفية، وثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف جنوب سيناء، ومديرية أوقاف الغربية، ومديرية أوقاف شمال سيناء، ومديرية أوقاف البحيرة، ومديرية أوقاف المنيا، ومديرية أوقاف الجيزة، ومديرية أوقاف أسيوط.