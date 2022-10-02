التنمية المحلية: برنامج التنمية يخدم 5.5 مليون مواطن فى سوهاج وقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكد أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء، موضحا أن البرنامج يخدم أكثر من 5.5 مليون مواطن على مدى 5 سنوات فى محافظتى سوهاج وقنا.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه تم توفير فرص عمل وتنمية المناطق الصناعية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 16.3 مليار جنيه، موضحا أن مشروعات البرنامج نجحت فى إحياء والانتهاء من 7 محطات معالجة و20 محطة مياه، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه لـ 44 قرية ومدينة، وتم رصف 1000 كيلو متر.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن البرنامج يجذب الاستثمار وتحسين الأوضاع بقنا وسوهاج، و إنشاء وإقامة 4 مناطق صناعية، فضلا عن دعم حوالى 1.9 مليار جنيه للطرق والترفيق.