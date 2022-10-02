محافظ الدقهلية يؤكد الاهتمام بمتابعة المساعدات والأنشطة للأسر المستحقة

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار والتمييز فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة البسطاء والمرأة والطفل والمسنين من خلال الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى، مشيرا إلى ضرورة تعظيم دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية فى تقديم خدماتها للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة، مؤكدا ضرورة عرض تقارير دورية عما يتم إنجازه فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضى فى مجال التضامن الاجتماعى متمثلا فى صرف المساعدات الضمانية والتى بلغت قيمتها 8.398 مليون جنيه تم صرفهم للأسر المستحقة بعدد 25 ألف أسرة وفى مجال مشروعات الأسر المنتجة تم تنفيذ خمسة مشروعات بتكلفة بلغت 65 ألف جنيه كما تقدمت 63 حالة للحصول على كروت متكاملة وتم إشهار 4 جمعيات أهلية جديدة تعمل فى مجال الخدمات بالمجتمع المحلى.
وأضاف أنه تم بحث 630 شكوى مقدمة من المواطنين فى كافة مجالات العمل بوحدات التضامن الاجتماعى، مضيفا أنه فى مجال خدمات تنظيم الأسرة والتوعية ومن خلال 5مراكز تابعة لمديرية التضامن الاجتماعى فقد استفادت 200 حالة من خدمات تلك المراكز بنطاق المحافظة.
وقال وكيل الوزارة إنه تم صرف المساعدات الشهرية لعدد 135 من أسر المقاتلين بإجمالى مبلغ يقترب من 13 ألف جنيه.
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