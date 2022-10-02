السكة الحديد: الإسباني ينطلق في نوفمبر والدرجة الثالثة الروسي مكيف يصل أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - قال المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، إنه كان مسموحا لذوي الهمم ركوب القطارات مجانا، لكن بعد دخول العربات الروسي إلى الخدمة وتفعيل الحجز المسبق، سقطت الإعفاءات عن كل الفئات، فقرر وزير النقل صرف تذاكر لذوي الهمم ومرافقيهم بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وناشد محمد عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ذوي الهمم بالتوجه إلى شباك التذاكر للحصول على تذكرة مخفضة.

بيّن رئيس هيئة السكة الحديد، أن القطار الإسباني ما زال في التجارب وسينطلق بداية من شهر 11 المقبل، مشيرا إلى أنه بدأت أعمال دخول القطار الروسي في محافظات الصعيد، ولأول مرة سينطلق قطار روسي درجة ثالثة مكيفة في أسوان.