«مصر للطيران» تطلق 4 رحلات إلى أوروبا بخدمات صديقة للبيئة (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية تستعد حالياً للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27 بصورة تليق بمكانة مصر للطيران وريادتها إقليميًا ودوليًا من خلال العمل على زيادة الرحلات بخدمات صديقة للبيئة، وأضاف أبو العينين أن قطاع الطيران يشكل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لملف الحفاظ على البيئة وإتخاذ كافة الإجراءات التى تسعى لمواجهة أكبر التحديات لخفض الإنبعاثات واتخاذ خطوات فعلية تسهم فى تحقيق أهداف كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصرللطيران أن التغير المناخى تحدى كبير يواجه العالم.. ومصر للطيران على قدر المسئولية من خلال تحديد محاور اساسية نابعة من استراتيجيتها فى مجال التنمية المستدامة لخفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات من خلال اتباع إجراءات عالمية فى هذا الشأن وترشيد الاستهلاك والحد من استخدام البلاستيك " أحادى الإستخدام" على متن الرحلات.

وتم البدء بأربعة رحلات بخدمات صديقة للبيئة كمرحلة أولى على أن يتم التعميم تباعاً على جميع الرحلات وفق خطة زمنية بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات، كما تبذل الشركة جهوداً بناءة نحو ترسيخ رحلات طيران بخدمات مستدامة من خلال ابتكار حلول بيئية رائدة وفعالة من أجل مستقبل أكثر إستدامة فى قطاع الطيران المدنى، ويأتى تسيير الرحلات بخدمات صديقة للبيئة فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها فى الحد من التلوث البيئى وتعزيز الوعى بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية.