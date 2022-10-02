جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، أن الأزمات المناخية والبيئية الراهنة تؤثر على كل دول العالم، مشيرًا إلى أهمية الحد من تلك المخاطر بالتركيز على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية، بما فى ذلك الاستعداد لمواجهة تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافى منها.





وأضاف "الضوينى"، اليوم الأحد، أن تنظيم جامعة الأزهر للمنتدى الدولى الخامس بعنوان "تعزيز قدرات المجتمع المدنى فى مواجهة التغيرات المناخية" يأتى تطبيقا واقعيا لمشاركة الأزهر الشريف فى لفت الأنظار لقضية التغيرات المناخية المهمة، وما ينبغى أن يتخذ حيالها. وأشار إلى أن جامعة الأزهر - منذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين "Cop 27" - بدأت بعقد أول مؤتمر حول التغيرات المناخية فى مصر، كما قامت بتفعيل بروتوكول مع وزارة البيئة يتعلق بالتوعية بمخاطر التغيرات المناخية سواء كانت فيما يتعلق بالتعليم فى المراحل الأساسية أو التعليم الجامعى أو امتد الأمر إلى تدشين حملات دعوية من جانب الأزهر الشريف لتوعية المجتمع من خلال الوعاظ. وأوضح أن منتدى اليوم يأتى فى إطار التوعية بدور المجتمع المدنى فى تفعيل ما ينبغى أن يتخذ حيال التغيرات المناخية وما يجب على المواطنين أن يفعلوه للتقليل من تلك التغيرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الأزهر: الأزمات المناخية والبيئية تؤثر على كل دول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.