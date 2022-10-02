بالأسماء.. عضو بـ"العفو الرئاسي" يعلن أسماء المفرج عنهم غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى أسماء الذين سيتم الإفراج عنهم غدا.

وأضاف، عبد العزيز أنه منذ إطلاق المبادرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية كثير من مستقبلي هذا الخبر كان لديهم شكوك بصدد حقيقة هذا الأمر.

وأشار إلى أن يوماً تلو الآخر يثبت أن هناك نوايا واراردة صادقة للمضي قدماً في ملف حقوق الإنسان وملف العفو الرئاسي على نحو خاص، لافتاً إلى أنه يومياً يتم تلقي طلبات العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين على ذمة قضايا فضلاً عن لقاء المفرج عنهم لمحاولة حل مشاكلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير أعمال مناظرة لهم.

وأكد، أن هناك البعض الذي كان يعمل في جهات حكومية ولا يستطيع العودة لعمله، فيتم التواصل مع الجهاز الإداري للدولة في محاولة لإعادته لعمله، موضحاً أن مسار لجنة العفو يسير بالتوازي مع ما يتم إنجازه في الحوار الوطني والذي يؤكد أن هناك منهجاً للجمهورية الجديدة في بناء فكرة التواصل والتلاقي والاختلاف في الرأي ومحاولة حل التحديات.

وتابع:" نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه للجنة وتعاون الجهات المعنية".