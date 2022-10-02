عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط آخر بأسيوط وإصابة ضابط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عدد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (أحدهم سبق اتهامه في 28 قضية أبرزها " قتل، سلاح ناري، سرقات، مخدرات " ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سلاح"، بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين وضبط الثالث ، وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، 10 خزينة، من الطلقات لذات العيار، كمية من المواد المخدرة " الحشيش، الشابو" والأقراص المخدرة، كما أسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.