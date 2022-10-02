حملة لفحص الطفيليات المعوية بمدارس الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ محافظة الدقهلية تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.





وأوضح "شريف مكين"، أن ذلك يتم عن طريق التحليل بالمجان بدءً من الأول من أكتوبر 2022 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الدقهلية الأزهرية وفرع هيئة التأمين الصحى بالدقهلية.

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